De 33-jarige Nederlander kwam fantastisch voor de dag en zorgde op voor hem zo karakteristieke wijze voor de derde treffer. "We hebben werkelijk een zeer goede wedstrijd afgeleverd", aldus Robben. "Het is mooi, als je zo tegen een tegenstander kan spelen."

Foto: AFP

Komende woensdag treft Bayern titelhouder Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League. "Nu komt de mooie maand. We moeten er klaar voor zijn, en dat zijn we. We hebben de tegenstander vandaag kansloos gelaten. Met een beetje geluk hadden we in de pauze nog dikker voorgestaan. 4-1 is duidelijk en een superzege. Dit geeft ons veel vertrouwen", aldus de rechtsbuiten.

Robben zorgde er na afloop voor dat een supporter met een geweldige gevoel naar huis ging. Het kostte wat moeite, maar nadat de Oranjeinternational zijn shirt had uitgekregen, maakte hij een vrouw blij met het tricot. Bekijk hier de beelden.