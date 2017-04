Aanvoerder Vlaar keert terug in de ploeg, nadat hij de midweekse ontmoeting in Amsterdam met Ajax (4-1) had overgeslagen. Lewis begint voor het eerst dit seizoen in de basis omdat de rechtsbacks Jonas Svensson en Mattias Johansson vanwege blessures allebei niet kunnen spelen.

Roda JC nam donderdag dankzij een zwaarbevochten zege op PEC Zwolle (2-1) wat afstand van Go Ahead Eagles, dat op de laatste plaats staat. Trainer Yannis Anastasiou heeft zijn elftal ondanks de winst op een paar plekken gewijzigd. Zo hebben de aanvallers Mikhail Rosheuvel en Mitchel Paulissen een basisplaats gekregen.