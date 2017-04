Sainz nam 'gigantisch risico' met gok

De Spaanse coureur van Toro Rosso was de enige van het deelnemersveld die de race op droogweerbanden (slicks) begon. Op zijn eigen verzoek, terwijl teambaas Franz Tost en zijn engineers hem voor gek verklaarde.

Bij de start kwam Sainz zo slecht weg dat hij laatste kwam te staan en hij spinde een paar bochten later zelfs, maar reed zichzelf even later wel de toptien binnen: "De gok werkte. Binnen enkele ronden ging iedereen ook slicks halen in de pitstraat en wist ik dat ik slim bezig was. Soms moet je zo'n gigantisch risico nemen om te scoren."

Na de Mercedessen, Ferrari's en Red Bulls in de topzes eindigde Sainz knap als 'best of the rest.'