De 25-jarige middenvelder tekent een contract voor vier jaar in Arnhem. De in Wierden geboren Bruns speelt al zijn hele loopbaan bij Heracles. In het seizoen 2010/2011 maakte hij zijn debuut.

Sindsdien kwam hij 175 keer in competitieverband uit voor Heracles. In die duels kwam Bruns 25 keer tot scoren. In 2012 haalde hij de bekerfinale met Heracles. Die ging verloren tegen PSV: 3-0. Vorig seizoen kwalificeerde hij zich Heracles via de play-offs voor de Europa League.