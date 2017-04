"Ik stond niet goed. Het was mijn man die scoorde, dus dat is mijn verantwoordelijkheid. Ik moet hem gewoon dekken. Klaar", aldus Vlaar na afloop van het duel bij FOX Sports.

De 1-1 van Dylan Werker viel amper vijf minuten na de openingsgoal van Alireza Jahanbakhsh. Vlaar: "Het was geen goede wedstrijd, maar we hadden kunnen winnen. Dat hebben we helaas nagelaten en dat is zuur. Het tempo was te laag. Dat is één ding dat zeker is. Een keer ging het goed en toen scoorden we meteen. We moeten meer gif in ons spel krijgen. Dat was vandaag, zeker in de eerst helft, ver te zoeken."

Vlaar denkt niet dat de naderende bekerfinale met Vitesse AZ verlamd. "Als dat al zo is, mag dat niet. We hebben deze duels gewoon nodig. Je wil goed spelen en vertrouwen kweken. Dat we nu gelijkspelen, helpt niet mee. We zitten nog niet op het benodigde niveau voor de bekerfinale, maar dat is een wedstrijd op zich en we hebben dit seizoen laten zien dat we er in dat soort duels kunnen staan. Wat dat betreft, maak ik me niet zoveel zorgen."