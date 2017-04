De international van Oranje maakte de tweede treffer in de gewonnen uitwedstrijd tegen FC Oefa: 1-3. Promes tekende tien minuten na rust uit een strafschop voor zijn negende competitietreffer.

Denis Gloesjakov bracht Spartak Moskou in de 38e minuut op voorsprong. Kort nadat Promes vanaf elf meter voor de 0-2 had gezorgd, miste Kehinde Fatai een strafschop namens de thuisclub. Ivan Oblijakov zorgde in de slotfase alsnog voor de aansluitingstreffer, maar in de blessuretijd besliste Lorenzo Melgarejo op aangeven van Promes het duel.

Promes had de koploper van de Russische competitie maandag diep in blessuretijd ook al aan de winst op FC Orenburg geholpen (3-2). Spartak Moskou gaat na 22 wedstrijden fier aan kop met 51 punten, acht meer dan Zenit Sint-Petersburg dat zaterdag niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Anzji (1-1).