Van Avermaet schiet raak in Roubaix

De olympisch kampioen, sowieso bezig aan een uitstekend voorseizoen, klopte Zdenk Stybar (Quick-Step Floors) en de Nederlander Sebastian Langeveld (Cannondale-Drapac) in de sprint in het velodrome van Roubaix.

Heel Vlaanderen hoopte zondag op een vijfde zege van Tom Boonen, maar de viervoudig winnaar miste op het beslissende moment de slag. De Belg van Quick-Step Floors werd uiteindelijk dertiende.

Sagan opent

Op zeventig kilometer van de meet was het niemand minder dan wereldkampioen Peter Sagan die de debatten opende. Samen met Bora-Hansgrohe-teamgenoot Maciej Bodnar, Daniel Oss (BMC) en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) besloot de Slowaak te versnellen. Een lang leven was de vierkoppige aanval echter niet beschoren. Sagan viel weg met pech en Bodnar moest natuurlijk wachten op zijn kopman.

Oss en Stuyven handhaafden zich voorin en kregen op ongeveer veertig kilometer gezelschap van Langeveld, Van Avermeat, Stybar, Jürgen Roelandts (Lotto-Soudal) en Gianni Moscon (Sky). Sagan probeerde ook nog aan te sluiten, maar opnieuw werd hij teruggeworpen door pech.

Langeveld in kopgroep

Langeveld, Van Avermaet en Stybar bleken op de zware kasseistrook van Carrefour de l'Arbre de sterksten. De moegestreden Oss moest samen met Roelandts, Stuyven en Moscon passen. In de laatste kilometers deden Langeveld en Van Avermeat het werk in de kopgroep. Stybar hield - wijzend naar Boonen achter zich - zijn benen stil. De Tsjech probeerde in de slotkilometers nog een keer weg te geraken, maar Van Avermaet counterde simpel.

De groep met Boonen, waar ook Oliver Naesen en oud-winnaar John Degenkolb deel van uitmaakten, zakte vanwege de stroef lopende samenwerking echter steeds verder weg. Het gat liep uit tot ongeveer vijftig seconden, waarna duidelijk werd dat Langeveld, Van Avermaet en Stybar in het velodrome gingen sprinten om de zege. Stuyven en Moscon sloten op de wielerbaan nog aan bij de drie koplopers, maar de twee konden niet meedoen om de zege in de spurt.