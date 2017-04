PSV ontsnapt wéér aan glaszuivere tegengoal

Het duel in het Philips Stadion was 35 minuten oud, toen Thom Haye maar eens besloot uit te halen. Het kiezelharde afstandsschot van de Willem II'er stuiterde via de lat achter de kansloze Jeroen Zoet én de doellijn.

Scheidsrechter Pol van Boekel en zijn assistent hadden echter niet gezien dat de bal de doellijn ruimschoots gepasseerd was, voordat het leer weer terug het veld in stuiterde.

In het thuisduel met FC Utrecht in februari ontsnapte de ploeg van Phillip Cocu ook al eens op een vergelijkbare manier, toen Nacer Barazite namens de bezoekers een glaszuivere goal maakte, maar die werd onterecht wegens vermeend buitenspel afgekeurd.

Vorige week had PSV zelf pech. Uit bij Sparta werd de Eindhovenaren een doelpunt door de neus geboord door Danny Makkelie. De scheidsrechter floot voor buitenspel, terwijl er sprake was van een terugspeelbal.