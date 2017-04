"Het was moeizaam en dan druk ik het nog zachtjes uit. We begonnen heel matig, waardoor we al vroeg achter de feiten aan liepen. In het laatste halfuur wilde de bal net niet goed vallen voor ons. Maar dat is voetbal, het is zoals het is'', merkte hij bij FOX Sports op.

"We hebben nu nog maar één punt meer dan Ajax'', besefte Van Bronckhorst. "Dat is minder dan we hadden. Daarmee zullen we goed moeten omgaan als we kampioen willen worden. Volgende week gaan we in elk geval weer vol aan de bak tegen FC Utrecht.''

Van Bronckhorst moest op het laatste moment zijn basisteam nog wijzigen. Topscorer Nicolai Jørgensen maakte alsnog plaats voor de aanvankelijk gepasseerde aanvoerder Dirk Kuijt. "Dat was een streep door de rekening. Ik hoorde het pas na de warming-up. Nicolai voelde iets wat hij vorige week tegen Ajax ook voelde. Het was daarom geen goede zaak om hem hier te laten spelen. Dat risico wilde ik niet nemen.''