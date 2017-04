De ploeg van de Nederlandse middenvelder Kevin Strootman was met 0-3 te sterk voor Bologna, en houdt zo zes punten achterstand op Juventus. De koploper in de Italiaanse voetbalcompetitie, op weg naar de zesde landstitel op rij, had zaterdag Chievo al met 2-0 verslagen.

Strootman deed de hele wedstrijd mee. De oud-PSV'er kreeg twintig minuten voor tijd een gele kaart.

Roma leidde bij rust al met 2-0 door doelpunten van Federico Fazio en Mohamed Salah. Topscorer Edin Dzeko maakte in de 75e minuut de 0-3. De aanvaller heeft dit seizoen in de competitie 24 keer gescoord. De Belg Thomas Vermaelen, voormalig speler van Ajax, kwam in de 78e minuut als invaller in het veld.

Internazionale liet zich verrassen door Crotone. De nummer achttien van de ranglijst was met 2-1 te sterk voor het team van trainer Stefano Pioli, dat zo de kans liet liggen om in te lopen op nummer vijf Atalanta. Die ploeg verspeelde zaterdag tegen Sassuolo ook twee punten (1-1). Inter heeft nu vier punten minder dan Atalanta en zag bovendien stadgenoot AC Milan op de ranglijst passeren. Milan was met 4-0 te sterk voor Palermo en staat nu zesde op twee punten van Atalanta.

Suso, Mario Pasalic en Carlos Bacca scoorden in de eerste helft voor Milan, Gerard Deulofeu in de tweede. Verdediger Giancarlo González van Palermo kreeg in de slotfase een rode kaart.

Lazio en Napoli, de nummers vier en drie op de ranglijst, spelen zondagavond tegen elkaar.