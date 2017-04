Kuyt baalt: 'Zo wordt het moeilijk en moeizaam'

"Dit zijn twee heel belangrijke verliespunten, maar we hebben de titelkansen nog steeds in eigen hand."

Geduldig

Kuyt gaf bij FOX Sports toe dat Feyenoord met te weinig scherpte en concentratie startte. "Daardoor gaven we twee doelpunten zomaar weg. Daarna hebben we toch nog goed teruggeknokt. We maakten op tijd 2-2, maar in het laatste half uur konden we de winnende treffer niet afdwingen. We waren in de slotfase niet geduldig genoeg. Ons baltempo was bovendien te laag en er waren te weinig wisselpasses van links naar rechts."

Kuyt hoorde vlak voor het begin van de wedstrijd dat hij alsnog mocht starten, als vervanger van topscorer Nicolai Jørgensen die toch nog niet helemaal fit was. "Dat was geen probleem. Ik bereid me altijd voor op een wedstrijd alsof ik ga spelen."