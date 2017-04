De coureur van Cannondale moest alleen de Belg Greg Van Avermaet en de Tsjech Zdenek Stybar voorlaten.

"Een podiumplaats in een van de wielermonumenten, daar heb ik altijd van gedroomd'', reageerde Langeveld bij de NOS. "Dit voelt als een comeback aan de top.''

Langeveld was zo'n dertig kilometer voor de finish achter de ontsnapte en latere ingelopen Italiaan Daniel Oss in een kopgroep beland, die uiteindelijk werd uitgedund tot het podiumdrietal.

"Ik wist in de slotkilometer dat het lastig zou worden met de olympisch kampioen en Stybar, die vooral in het wiel had gezeten. Het was ook lastig. Ik heb Parijs-Roubaix dan wel tien keer gereden, maar met sprinten op de wielerbaan hier heb ik niet zo veel ervaring.''