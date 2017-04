Jans laat zich verleiden: 'Vooruit, toch Feyenoord'

"Ik vond Feyenoord in de beginfase heel twijfelachtig", vervolgde Jans bij FOX Sports. "Na de 2-1 vatte de ploeg weer wat moed. Het was in de tweede helft een slagveld. Overal vielen spelers om. Dat was waarschijnlijk een gevolg van de plotselinge hoge temperatuur. Mede daardoor was het spel na de rust niet best. Maar dit is ons eerste punt dit seizoen tegen een van de drie topploegen. Dat is dus gewoon prima."

Beslist

Na enig aandringen wilde Jans, die komend seizoen bij de KNVB werkzaam is, nog wel zeggen wie er kampioen gaat worden. "Ach, ik stop er toch mee, dus vooruit. Ik denk toch aan Feyenoord. Ajax moet Europees ook nog tegen Schalke en dat gaat mogelijk punten kosten. Maar het is zeker nog niet beslist.''