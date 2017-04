Bruns kiest ’op gevoel’ voor Vitesse

"Ik heb de laatste jaren alles op gevoel gedaan. Dit is een weloverwogen keuze”, stelt Bruns. "Trainer Henk Fraser heeft mij een heel goed gevoel gegeven. Hij is eerlijk, zegt waar het op staat. Zo werkt John Stegeman bij Heracles ook.”

Koopje

Vitesse speelt met de komst van Bruns in op het vertrek van onder anderen Lewis Baker, die voor het tweede seizoen op rij wordt gehuurd van Chelsea. De Arnhemse club is al jaren bezig de uitgaven terug te dringen. De transfervrije Bruns is dus een ’koopje’.

"Er komt een plekje vrij op het middenveld, maar ik zal mezelf moeten bewijzen in de voorbereiding”, weet de aanvoerder van Heracles. "Dat Vitesse een goede kans heeft om Europa in te gaan, is mooi meegenomen. Na 6,5 jaar Heracles is het goed voor mij om in een geheel nieuwe omgeving terecht te komen.”