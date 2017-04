De tribunes van AZ waren vijf minuten voor tijd al zo goed als leeg. Geen wonder, want de Alkmaarders forceerden veel te weinig tegen de bezoekers uit Limburg. Van den Brom: "We wilden heel graag de nederlaag tegen Ajax (4-1) wegspoelen, maar oogden energieloos en speelden in een veel te laag tempo. Dit is echt veel te weinig.”

Wout Weghorst miste voor de tweede keer dit seizoen een strafschop. "Hij gaat nu van het lijstje. Eén keer missen is prima, maar twee is te veel.”