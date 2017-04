Langeveld: 'Deze derde plek is een unieke prestatie'

Sinds hij in 2011 Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam schreef, kleefde er het stempel klassiekerrenner op zijn rug. In datzelfde jaar onderstreepte de toen nog 26-jarige Sebas dat nog eens met een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen. Iedereen was het er over eens, in de jaren erop zou het podiumplaatsen regenen in de kasseienkoersen. Met misschien hier en daar wel een overwinning.

In zijn 33e monument loste de renner van Cannondale-Drapac zijn belofte in met de derde podiumplek in Parijs-Roubaix en niemand misgunde het de sympathieke Lissenaar. "Sebastian heeft de laatste jaren veel pech gehad. We kijken er al vier jaar naar uit om in de klassiekers samen zo te rijden”, zei ploegmaat Dylan van Baarle - een week eerder nog vierde in Vlaanderen - die in Roubaix als twintigste binnen kwam. "Vorige week had Sebas pech, dat we dit nu wel samen kunnen doen, is heel gaaf. Ik ben zo blij voor hem.”

Terug naar de avond er voor. Naar de leus van Klier, opgetikt op een foto van Michael Phelps met zijn rivaal Chad le Clos. Phelps zwemt op de 200 meter vlinderslag naar olympisch goud in Rio 2016, waarmee hij revanche haalt voor het verlies in Londen 2012 tegen Le Clos. Op de foto is de Zuid-Afrikaan meer gefocust op Phelps, die zelf alleen maar de blik op winst heeft. De focus die Phelps had, wilde Klier - zelf voormalig klassiekerspecialist - ook van zijn ploeg zien.

Eigen kracht

"Ik heb gezegd dat als we ons teveel richten op de mannen die op papier beter zijn, we gaan verliezen. Ik vertelde dat we van onze eigen kracht moesten uitgaan en dat hebben we gedaan. Als je bedenkt dat Sep Vanmarcke onze kopman wegvalt, is een vierde plaats in Vlaanderen en derde plek in Roubaix heel goed. Het zure is wel dat je heel dicht bij de winst zit, want daar koersen we wel voor”, aldus Klier.

Langeveld nam de ’Phelps-leus’ in zich op en voerde die op 36 kilometer van de streep, vlak voor kasseistrook acht, uit. Eerst volgde Jurgen Roelandts, daarna Zdenek Stybar en Greg van Avermaet. "Ik voelde me tot de beteren in koers, zelfs nadat ik na het Bos van Wallers op achterstand kwam door een lekke band”, glom Langeveld nog na, vooral omdat hij zich de laatste twee jaar nooit meer zo goed had gevoeld.

Foto: ANP

"Elke keer kreeg ik te maken met pech, ook veel blessures, of dan was ik weer ziek. Daardoor reed ik niet de uitslagen, waarvan ik wist dat ik het wel in me had. Wat deze eerste derde plek in een monument voor me betekent? Goh, het moet nog bezinken. Ik ben er heel trots op”, knikte Langeveld, om daar na een korte pauze nog aan toe te voegen. "Voor mij is dit een unieke prestatie.”