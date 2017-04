Adebayor schiet ambities Sneijder aan flarden

Door toedoen van een ontketende Emmanuel Adebayor leed de ploeg van Wesley Sneijder en Nigel de Jong een pijnlijke 4-0 nederlaag.

De spits uit Togo opende na tien minuten de score en prikte voor rust zijn tweede van de avond binnen. Zowel Sneijder als De Jong waren door trainer Igor Tudor op de bank gezet, en pas halverwege de tweede helft - nadat Adebayor de stand al naar 3-0 had getild - mocht Sneijder het veld in. De inbreng van de Oranje-international, net als die van Lukas Podolski, leverde 'Gala' niks op. Sterker, in de slotfase vergrootte invaller Mustafa Pektemek (die Adebayor was komen vervangen) het leed door de 4-0 aan te tekenen.

Titeldroom

De Jong bleef op de bank bij Galatasaray, dat op de vierde plaats blijft en tegen een achterstand van twaalf punten op koploper Besiktas aankijkt. Basaksehir houdt de titeldroom levend, de ploeg van Adebayor staat tweede met een achterstand van vijf punten.