Crystal Palace deelt Arsenal geweldige dreun uit

In het voorbije weekend hadden de Gunners concurrenten Everton (4-2 tegen Leicester City) en Manchester United (3-0) bij Sunderland al prima overwinningen zien boeken, waardoor het zelf in de Londense derby ook maar één opdracht had: winnen.

Maar dat leek er op bezoek bij Crystal Palace geen moment in te zitten. Na ruim een kwartier zette Andros Townsend Palace na een mooie combinatie op voorsprong. De middenvelder zette de aanval zelf op en via Yohan Cabaye en Wilfried Zaha kreeg hij de bal terug, waarna hij Arsenal-goalie Damian Martinez het nakijken gaf. Via Alexis Sanchez kreeg Arsenal daarna twee goede mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar de Chileen schoot eerst net voorlangs, en zag daarna een schot van dichtbij geblokt door de inglijdende Mamadou Sakho.

Hoogstandje Cabaye

Kort voor rust kwam de thuisploeg bijna op 2-0, maar redde Martinez bekwaam op een hard schot van Christian Benteke. Het bleek uitstel van executie voor de Gunners, want na twintig minuten in de tweede helft verdubbelde Cabaye op prachtige wijze de score. Op aangeven van Zaha stuurde de Fransman de bal door de lucht naar de verre hoek.

En daarmee was de koek nog niet op voor de fans van Palace, want vijf minuten later schoot Luka Milivojevic de stand vanaf de strafschopstip naar 3-0, nadat Martinez Townsend had gevloerd. Het inbrengen van Olivier Giroud, Alex Oxlade-Chamberlain en Aaron Ramsey leverde de formatie van Wenger niets op.

Lucht

En zo is Arsenal definitief gepasseerd door Man United, dat de vijfde plaats heeft overgenomen en nu drie punten voor staat. Voor Crystal Palace (waar Patrick van Aanholt nog ontbrak) geeft de zege weer flink wat lucht in de strijd tegen degradatie. De voorsprong op nummer 18 Swansea City is nu zes punten in het voordeel van de ploeg van Sam Allardyce.