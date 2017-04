De rechtsback heeft naast een minimale verrekking aan zijn knieband ook schade aan zijn meniscus opgelopen. Mocht Karsdorp de wedstrijd tegen FC Utrecht niet halen, dan moet in de loop van volgende week blijken of de Oranje-international inzetbaar is voor het uitduel bij Vitesse van zondag 23 april.

Jørgensen

Nicolai Jørgensen en Karim El Ahmadi werkten maandag een individueel binnenprogramma af. De spits kreeg afgelopen zondag in de warming-up voor het duel met PEC Zwolle opnieuw last van een beknelde zenuw in zijn onderrug en haakte daardoor kort voor de aftrap af. El Ahmadi werd acht minuten voor tijd gewisseld wegens liesklachten. Van beide spelers is nog niet duidelijk of zij de wedstrijd tegen FC Utrecht halen.

Kongolo

Terence Kongolo speelde volgens planning 45 minuten met Feyenoord 2 tegen ADO Den Haag 2. Voor de linksback waren het zijn eerste minuten na een bovenbeenblessure.