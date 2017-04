Aru moet Giro laten schieten

De Italiaan van Astana heeft nog te veel last van een knieblessure die hij vorige week opliep bij een valpartij tijdens een training in Spanje. Hij moet nog minimaal tien dagen rust houden. De Giro start op 5 mei in Sardinië. Aru eindigde in 2015 als tweede en werd in 2014 derde.

"Ik baal er heel erg van dat ik niet in Sardinië kan starten", reageerde Aru. "Ik keek al maanden uit naar de Giro, maar helaas ben ik gevallen. Ik voldoe nu niet aan de voorwaarden om daar een goede kans te maken."