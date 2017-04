Dolberg fit voor clash met Schalke

Zaterdag trainde Dolberg met Jong Ajax, waarna hij zich naar Nijmegen spoedde om NEC-Ajax te kunnen zien. Zondag moest hij met de reserves vol aan de bak, terwijl de basisspelers uitliepen. Is Dolberg donderdag inzetbaar, dan staat Peter Bosz voor een lastige keuze in de spits: Dolberg of de recent uitblinkende stand-in Bertrand Traoré.

Schöne

Bosz kan donderdag in ieder geval geen beroep doen op de geschorste Lasse Schöne. De Deen, die afgelopen weekeinde tegen NEC vanwege lichte liesklachten uit voorzorg werd gewisseld, richt zich op het thuisduel met SC Heerenveen (zondag).