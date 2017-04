Bijzonder Cruijff-beeld op de markt

Het sculptuur, ontworpen door Corry Ammerlaan-Van Niekerk, toont Cruijff die met uitgestrekte arm binnen het veld de lijnen uitzet. De kenmerkende pose is gebaseerd op het beeld van Cruijff in de tuin van het KNVB-complex te Zeist. Deze maakt deel uit van het Oranje van de Eeuw en werd in 1999 eveneens door Artihove geproduceerd.

Beperkte oplage

Op 25 april, de dag dat Cruijff 70 zou zijn geworden, komt het beeld in verschillende formaten beschikbaar voor het grote publiek. De sculpturen van 20 en 40 centimeter zijn vrij verkrijgbaar. De exemplaren van 75 en 175 centimeter (levensgroot) worden in beperkte oplage geproduceerd.

Foto: De Telegraaf

Voorinschrijving is vanaf vandaag al mogelijk via cruyff-foundation.org. Prijs: vanaf € 69 (incl. btw) per stuk.