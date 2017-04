ADO wil door met Van As en praten met hoofdsponsor

"We willen met hem door, ook als we degraderen, al zullen we daar dan wel over moeten praten”, zegt Manders, die blij is met de invulling van de technische man. "Jeffrey doet het heel goed. Hij heeft grip op de groep en op de transfermarkt gaat het niet alleen om geld, maar moet je ook slim zijn.”

Als ADO zich handhaaft wordt het contract van hoofdtrainer Fons Groenendijk in principe met twee jaar verlengd. Ook is Manders bezig de grootste sponsoren te binden. "We praten met de hoofdsponsor. Dat contract moeten we ieder jaar verlengen en dat gebeurt al 6 tot 7 jaar naar beider tevredenheid. We hebben een goede relatie. Ook praten we over de invulling van de rug- en stadionsponsor (Kyocera zwaait na dit seizoen af, red.).”

Precaire posities

De directeur merkt dat de opmars onder Groenendijk, waardoor een gaatje is geslagen met de meest precaire posities op de ranglijst, de club helpt. "De huidige situatie is goed, het praat gemakkelijker met sponsors. Wanneer veilig bent, kun je met het oog op volgend seizoen ook op tijd met spelers praten. Je hebt dan ook iets te bieden.”

Lees het hele verhaal over ADO Den Haag in de De Telegraaf/TELESPORT van dinsdag 11 april.