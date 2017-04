Arsenal-fans zetten eigen back keihard voor schut

Toen de bal in de tweede helft over de zijlijn ging, stond Hector Bellerin te wachten tot een supporter hem teruggooide. Dat gebeurde echter niet. In plaats daarvan wees de fan naar de Spaanse back en schreeuwde dat hij niet goed genoeg was voor het shirt dat hij droeg ('you're not fit to wear the shirt'). Die kreet werd door een flink aantal van de uitfans overgenomen.

Arsenal speelt een bijzonder matig seizoen en staat inmiddels zesde in de Premier League. De club lijkt voor het eerst sinds 1997 naast een plek voor de Champions League te grijpen en de kritiek op manager Arsene Wenger is dan ook enorm.

Foto: Hollandse Hoogte

Theo Walcott heeft wel begrip voor de boze supporters. "We hebben de fans vanavond teleurgesteld en dat is heel erg", aldus de aanvaller. "Dit is niet Arsenal. We moeten met een reactie komen. Iedereen mag zijn mening hebben. We gaan niet het veld op om een wedstrijd te verliezen. Vanavond lukte het gewoon niet. We kunnen alleen onze excuses aanbieden. Ik denk dat de tegenstander het meer wilde dan wij, dat kon je zien. Je kon het al voelen bij de aftrap. Dit is niet Arsenal op dit moment."