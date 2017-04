Ploeg in de bres voor Degenkolb na kritiek Boonen

“Degenkolb reed de lafste koers uit zijn leven", mopperde Boonen, die zijn laatste koers reed en de hele finale met de Duitser in zijn wiel reed. De Belg had liever gezien dat de winnaar van 2015 ook een keer op kop had gereden, maar 'hij bleef als een ezel achteraan hangen'.

Dirk Demol, ploegleider van Degenkolbs Trek-Segafredo-team, reageert in Het Nieuwsblad. “Het klopt helemaal niet”, aldus de Belg. “Na de woorden van Tom Boonen heb ik de finale speciaal nog eens opnieuw bekeken. De waarheid is dat John simpelweg niet beter kon. Daardoor kwam het misschien zo over dat hij zijn koers alleen maar op Boonen had afgestemd, maar dat is maar schijn. Het beste bewijs is dat John in de spurt voor de zesde plaats zelf ook amper meedeed en tiende werd. Hij had geen energie meer.”

“Als Tom naar Degenkolb wijst, laat hij zijn eigen frustratie spreken, vermoed ik", aldus Demol. "Hij had zelf wellicht ook meer verwacht van zijn laatste Roubaix.”