De 23-jarige linkerverdediger van de Eindhovenaren kampt met een hamstringblessure. Dinsdagmorgen trainde Willems individueel met fysiotherapeut Cees van der Linden. Het is nog niet duidelijk of hij komende zaterdag in actie kan komen tegen ADO Den Haag.

Andres Guardado is er wel bij in het duel met de club uit de Hofstad. De Mexicaanse routinier trainde ook apart van de groep, maar dat bleek uit voorzorg. Guardado was afgelopen zondag tegen Willem II op dreef. De middenvelder scoorde en verzorgde liefst drie assists.

PSV moet foutloos blijven

PSV zal komende zaterdag wellicht een lastige kluif krijgen aan ADO. De ploeg van trainer Fons Groenendijk won de laatste drie duels en heeft zelfs nog een kleine kans op de play-offs voor Europa League-voetbal. PSV moet winnen om de tweede plek in het vizier te krijgen. Op zondag 23 april wacht de Eindhovenaren in eigen huis de clash met Ajax.