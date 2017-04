VIDEO - Federer straft dolletje Murray af

Er werd wat afgelachen, maar beide spelers haalden zeker een heel behoorlijk niveau. In de tweede set miste Federer een slice backhand. Vervolgens deed Murray de 35-jarige Zwitser even voor hoe hij een slice moest slaan.

Federer zag de lol natuurlijk wel in van die actie van de nummer één van de wereld. Maar de man in vorm antwoordde even later wél met een spetterende return. Bekijk hier de beelden.

Federer zegevierde uiteindelijk met 6-3 en 7-6 (5) over Murray. 's Werelds beste tennisser twijfelt nog of hij volgende week na een elleboogblessure het toernooi van Monte Carlo zal spelen. Federer slaat het hele gravelseizoen over en verschijnt pas in Roland Garros weer op het toneel.

In november staan de twee toptennissers opnieuw tegenover elkaar op de baan. In Glasgow spelen Federer en Murray dan een demonstratieduel voor de stichting van de Schot.