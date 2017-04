Goed nieuws voor Bayern

"Hij is fit en heeft goed getraind. Hij zal morgen spelen", had trainer Carlo Ancelotti goed nieuws voor de fans van de zuid-Duitse club. Het is nog niet zeker of spits Robert Lewandowski kan meedoen. De Pool trainde dinsdag maar 20 minuten. "Als hij pijn heeft, speelt hij niet."

Bayern wil net als in 2012 Real graag uitschakelen. "We hebben er zin en het nodige zelfvertrouwen. We zullen alles geven om te winnen", vervolgde de Italiaanse trainer.

Arjen Robben was ook aangeschoven tijdens de persconferentie. De Bedumer gaf al eerder aan dat het 0-4 verlies van 2014 tegen Real geen rol meer speelt. "We hebben ze in 2012 ook uitgeschakeld", voegde de rechtsbuiten daar deze keer aan toe. "Ik heb een mooie tijd gehad bij Real, maar nu geldt één ding: de volgende ronde bereiken.