Overzicht - Duel Dortmund afgelast na explosies

Dat is besloten nadat er eerder op de avond drie projectielen tot ontploffing werden gebracht bij de spelersbus van de thuisploeg.

De politie is massaal uitgerukt na de explosie. © AFP Foto: AFP

De spelersbus van Dortmund Foto: Bild

De explosies vonden plaats op het moment dat de selectie van Dortmund wilde afreizen richting het stadion. De aftrap moest om 20:45 uur plaatsvinden, maar het duel is inmiddels verschoven naar woensdagavond.

Bij de explosies sneuvelden meerdere ruiten. Marc Bartra is daarbij gewond geraakt. De Spaanse verdediger is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is flink geschrokken en heeft een snee in de hand opgelopen. Klik HIER voor een fotoshow van de opmerkelijke avond in Dortmund.

De club houdt de fans in het stadion via de grote schermen op de hoogte van de situatie. Foto: Hollandse Hoogte

Updates

21:48 uur: Volgens Dortmund-baas Hans-Joachim Watzke zijn de spelers compleet in shock.

21:38 uur: Op Twitter is onder de hashtag #BedForAwayFans een actie gestart om de fans van AS Monaco onderdak te verlenen.

21:21 uur: Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen voor een terroristische aanslag.

21:12 uur: De politie van Dortmund heeft vanwege het sporenonderzoek een drone laten opstijgen en stelt dat mensen in de omgeving zich voor de rest geen zorgen hoeven te maken.

21:00 uur: Uit de voetbalwereld stromen de steunbetuigingen voor Dortmund en Marc Bartra binnen, onder meer van FC Barcelona, de oude club van de verdediger.

20:39 uur: De politie benadrukt dat de fans bij het verlaten van het stadion nergens voor hoeven te vrezen. "Er is geen sprake van dreiging rond het stadion."

20:38: Borussia Dortmund bedankt de fans van AS Monaco voor hun geduld, begrip en pro-Dortmund-liederen.



20:30 uur: Het is officieel. Het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en AS Monaco gaat niet door. De wedstrijd is verschoven naar woensdag. De aftrap is om 18:45 uur.

20:29 uur: De politie bevestigt dat er niet één, maar drie explosies hebben plaatsgevonden.

20:28 uur: De aanwezige fans van AS Monaco in het stadion ondersteunen de tegenstander met liederen. Ze zingen: "Dortmund, Dortmund!"

20:21 uur: Bild meldt dat het duel is afgelast. Er is nog geen officiële bevestiging.

20:16 uur: "Er is momenteel geen reden tot bezorgdheid voor onze stadionbezoekers", aldus de club.

20:14 uur: Borussia Dortmund meldt dat om 20:30 uur wordt besloten of het duel met AS Monaco doorgaat.

Borussia Dortmund-verdediger Marc Bartra. © EPA Foto: EPA

20:11 uur: Marc Bartra zou gelukkig slechts lichte verwondingen hebben opgelopen bij de explosie, zo melden Spaanse en Duitse media. Het gaat om een snee in de hand. De verdediger is wel erg geschrokken.

20:07 uur: Dortmund heeft via Twitter kenbaar gemaakt dat de spelers in veiligheid zijn gebracht. Rond en in het stadion is er geen sprake van gevaar, meldde de club. "Blijf alstublieft rustig. Het crisisteam is inmiddels in het stadion aanwezig om te overleggen."

19:36 uur: De politie heeft de explosie inmiddels bevestigd. De lokale autoriteiten zijn massaal uitgerukt.

Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 april 2017