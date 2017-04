Statistieken - Juventus legt Barça op pijnbank

De Italiaanse landskampioen was in de eerste kwartfinale in Turijn met 3-0 te sterk voor FC Barcelona. Over acht dagen is de return in Camp Nou.

Bij rust leidde Juventus al met 2-0 door twee treffers van de Argentijn Paulo Dybala. In de tweede helft scoorde Giorgio Chiellini.

Bekijk de statistieken van de kwartfinale tussen Juventus en Barcelona.

Ook Borussia Dortmund en AS Monaco zouden dinsdagavond in actie komen, maar na een explosie bij de spelersbus van Dortmund besloot de UEFA de wedstrijd af te gelasten en te verplaatsen naar woensdag 12 april. Volg hier de ontwikkelingen rond de explosie bij de spelersbus in Dortmund.