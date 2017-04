Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

De fans van AS Monaco zingen voor Borussia Dortmund.

VIDEO - Prachtig gebaar AS Monaco-supporters

1 uur geleden

Honderden AS Monaco-fans waren dinsdagavond al aanwezig in het Signal Iduna Park toen bekend werd dat er drie explosies hadden plaatsgevonden bij de spelersbus van Borussia Dortmund, die op weg was naar het stadion.