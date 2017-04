'Supportershome FC Twente zeker een jaar dicht'

De supporters hebben meteen aangekondigd niet akkoord te gaan met de sluiting.

Bij een politieactie vorige week donderdag in het supportershome van FC Twente werden vijf mannen opgepakt, en bij het stadion ook een. De politieactie, gericht op georganiseerde criminaliteit, begon tijdens de wedstrijd FC Twente - PSV. Een en ander verliep niet vlekkeloos, zei ook later burgemeester Onno van Veldhuizen. Het supportershome van FC Twente werd vrijdag gesloten wegens de handel in drugs.

De politie onderzoekt nog steeds de precieze rol van de aangehouden mannen, maar ook wat er is misgegaan bij het stadion en wie er nog meer betrokken bij was. Burgemeester en club praten ook nog over de gebeurtenissen. Verder komt de rol van de stadionspeaker nog onder de loep.