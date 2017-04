Barça heeft opnieuw een wonder nodig

De Oude Dame kondigde voorafgaand aan het duel in Turijn al aan dat het zou gaan aanvallen en daar bleek geen woord aan gelogen. De spelers van Massimiliano Allegri zette Barça direct flink onder druk.

Al in de tweede minuut had Gonzalo Higuain de thuisploeg op voorsprong kunnen zitten. De geheel vrijstaande spits kopte de bal uit een vrije trap echter recht op Marc-André ter Stegen af. Vier minuten later lag het leer alsnog achter de Duitse doelman. Paulo Dybala kreeg in het strafschopgebied van Barça iets teveel tijd en strafte dat direct af. Uit de draai krulde hij de bal met links tegen de touwen: 1-0.

Foto: AFP

Een knappe redding van Gianluigi Buffon op een inzet van Andrés Iniesta - na een formidabele steekbal van Lionel Messi - hield Juventus op voorsprong en stelde Dybala even later in staat om ook de 2-0 te produceren. De Argentijn schoot de bal met links, na uitstekend terugleggen van Mario Mandzukic, snoeihard langs Ter Stegen.

Messi had de spanning direct na rust terug kunnen brengen, maar een schot vanaf de rand van het strafschopgebied ging net naast. Aan de andere kant van het veld had Giorgio Chiellini het vizier een stuk scherper afgesteld staan. De Italiaanse verdediger rekende na een corner simpel af met Javier Mascherano en drukte Barça dieper in de problemen. Met het hoofd en via de paal zette hij de 3-0 op het scorebord.

Suarez had de uitgangspositie van Barcelona in de 67e minuut een stuk dragelijker kunnen maken, maar na een goede loopactie schoot de Uruguayaan naast. De Spanjaarden hadden vervolgens ook pech dat scheidsrechter Szymon Marciniak uit Polen een glaszuivere handsbal van Chiellini niet bestrafte met een strafschop. Daardoor moet de ploeg van Luis Enrique in Barcelona nu met minstens drie doelpunten verschil moet winnen om in de halve finale te geraken.

PSG

In de achtste finale van de Champions League keek FC Barcelona na de heenwedstrijd met Paris Saint-Germain ook tegen een ruime achterstand aan. De Spanjaarden gingen in Parijs met maar liefst 4-0 onderuit. Op wonderbaarlijke wijze plaatste Barça zich vervolgens alsnog voor de kwartfinale. In Camp Nou werd op spectaculaire wijze met 6-1 gewonnen.