De middenvelder is vanwege zijn puike spel in de maand maart in de race voor de Bundesliga Talent van de Maand-award.

Ook Dayot Upamecano van RB Leipzig en Jean-Philippe Gbamin van 1. FSV Mainz 05 maken kans op de eretitel. Net als Bazoer zijn de twee voetballers jonger dan 21 en bezig aan hun eerste seizoen in de Bundesliga.

"VfL Wolfsburg heeft met Bazoer een ruwe diamant in de selectie. Sinds de trainerswissel (Andries Jonker nam het roer over van Valerian Ismael, red.) heeft de middenvelder de smaak te pakken. Hij begon alle drie de Bundesliga-duels van Wolfsburg in de basis en beschaamde het vertrouw van zijn trainer niet", aldus de uitleg rond de uitverkiezing van de Nederlander.

De ploeg van Jonker is ondanks de prestaties van Bazoer nog lang niet zeker van lijfsbehoud. VfL Wolfsburg bezet de veertiende plaats in de Bundesliga.