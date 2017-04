"We hebben een recente nachtmerrie herbeleefd", aldus de oefenmeester, refererend aan de 4-0 zeperd van Barça bij Paris Saint-Germain. "Met name de eerste helft was dramatisch. Het voelde als de derde helft van het uitduel met PSG. In de tweede helft ging het beter, maar kregen we alsnog een derde treffer om onze oren.

FC Barcelona had in de tweede helft na een glaszuivere handsbal van Giorgio Chiellini een penalty verdiend, maar de scheidsrechter zag het incident over het hoofd. "Het doet er niet toe of ik de uitslag terecht", wilde Luis Enrique niet zeuren. "Het is wat het is. Ons niveau was gewoon niet goed genoeg en dat wordt in de Champions League tegen een topteam als Juventus gewoon keihard afgestraft."

Bekijk de statistieken van de kwartfinale tussen Juventus en FC Barcelona.