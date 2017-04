Minimale kans op extra Champions League-plek

Sowieso is het voor Ajax een flinke klus om de Europa League te winnen. Daarnaast moet het elftal van Peter Bosz in dat geval derde worden in de Eredivisie. Als Ajax echter kampioen wordt, zal de UEFA het CL-ticket gebruiken om ’de balans tussen de landen op de toegangslijst te behouden’. Ajax is in dat geval geplaatst voor de groepsfase van de Champions League; de nummer twee van de Eredivisie speelt voorronde.

Wordt Europa League-winnaar Ajax op nationaal niveau tweede, dan speelt kampioen Feyenoord of PSV in de voorronde van de Champions League en hebben de Amsterdammers recht op het beste ticket (groepsfase). Bij een derde plaats van Ajax in de Eredivisie maken Feyenoord en PSV uit wie in de groepsfase van de CL komt (de kampioen) en wie net als de Amsterdammers instroomt in de voorronde (nummer twee Eredivisie).