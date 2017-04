Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Joel Veltman (links) in duel met Taiwo Awoniyi van NEC

Veltman kijkt 'gigantisch' uit naar Schalke

53 min geleden

Na de galavoorstelling van Ajax in het duel met het zwakke NEC (1-5) kwam in Joël Veltman weer het voetballertje boven, dat zich op 9-jarige leeftijd met een twinkeling in zijn ogen bij Ajax meldde. „Gigantisch”, antwoordde hij op de vraag hoezeer hij uitkeek naar de Europa League-kwartfinale van morgen tegen Schalke 04.