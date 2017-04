Munsterman: 'Spijt heb ik niet, wel maak ik mezelf talloze verwijten'

Na een twee uur durend gesprek maken Joop Munsterman en Aldo van der Laan samen de rekening op van hun tumultueuze jaren bij FC Twente. Vanuit een bijna faillissement werd de club landskampioen in 2010 in een stadion met inmiddels 30.000 toeschouwers, om afgelopen jaar voor de afgrond weggetrokken te worden. „Toch hadden we allebei ergens onderweg uit moeten stappen om het zover niet te laten komen”, weet Munsterman, die vanaf 2002 tot februari 2015 de gezichtsbepalende figuur was bij FC Twente en ruim twee jaar na zijn entree Aldo van der Laan als commissaris begroette.

„Nee, het woord ’spijt’ komt niet vaak voor in Rood Bloed, het boek dat Munsterman schreef met schrijver en ondernemer Frank Krake. "Alle beslissingen heb ik op die momenten met de juiste intenties genomen voor FC Twente. Wel maak ik mezelf talloze verwijten over van alles in die twaalf jaar FC Twente. Als je dat bij elkaar optelt in het boek kom je tot zo’n veertig zaken, waarbij ik achteraf zeg: had ik niet moeten doen of anders moeten aanpakken. Belangrijkste: na de landstitel in 2010 had ik op de rem moeten trappen in plaats van op het gaspedaal. Die titel kwam één of twee seizoenen te vroeg, maar vanaf dat moment hebben we een verwachtingspatroon geschapen dat historisch gezien voor FC Twente en qua agglomeratie rond Enschede niet paste. Onze natuurlijke plaats is achter Ajax, PSV en Feyenoord.”

