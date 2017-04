Veltman: ’Keuze voor Tete even tik’

Na terugkomst bij Ajax was het geen thema. „Ik heb er niet met Peter Bosz over gesproken”, aldus de vleugelverdediger. „In de elf-tegen-elf zag ik dat ik tegen Feyenoord zou spelen. Dat gaf zo veel vertrouwen dat ik niks hoefde te overleggen. Bosz zet me mede daar neer om goed te coachen. Met Davinson Sanchez naast me en David Neres voor me is dat belangrijk. Omdat we ver naar voren staan, is de restverdediging belangrijk.”

Veltman heeft bij Ajax een aanbieding tot de zomer van 2020 in beraad. Hij neigt naar bijtekenen.

