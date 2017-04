LIVE EXTRA - Dortmund en Monaco alsnog in actie

Het duel tussen de twee voetbalclubs ging dinsdag niet door, omdat in de buurt van de spelersbus van Dortmund, die op weg was naar het stadion, een explosie was. Daarbij liep de Spaanse speler Marc Bartra verwondingen op. Ramen van de bus sneuvelden. De wedstrijd werd afgelast en staat nu voor woensdag 18.45 uur op het programma.

Opstellingen

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer; Bender, Weigl; Dembélé, Kagawa, Guerreiro; en Aubameyang.

AS Monaco: Subasic; Glik, Jemerson, Raggi, Toure; Fabinho, Moutinho; Silva, Lemar, Mbappe; en Falcao.

Volg de duels van minuut tot minuut aan de hand van uitgebreide via onze livewidget.

Lees ook:

Gerichte aanslag op selectie Dortmund

'Spelers gingen op de grond liggen'

'Spelers Dortmund totaal in shock'

Kraker in München

Titelverdediger Real Madrid speelt vanaf 20.45 uur de uitwedstrijd tegen het Bayern München van Oranje-international Arjen Robben. Bij Bayern is het nog onduidelijk of de Poolse aanvaller Robert Lewandowski op tijd fit is. Atlético Madrid, dat vorig seizoen in de finale van de Champions League van Real verloor, treft woensdag in de kwartfinale de Engelse kampioen Leicester City.

FC Barcelona ging dinsdag in de kwartfinale met 3-0 onderuit tegen Juventus.