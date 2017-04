'Juventus gaat het anders aanpakken dan PSG in Barcelona'

"Barça kreeg wat kansen om te scoren, gelukkig hebben we geen doelpunt hoeven incasseren. Dat is belangrijk", reageerde de maker van twee doelpunten. "In Camp Nou zal het anders zijn, met al de fans van Barça, maar we gaan alles geven."

In de vorige ronde kreeg FC Barcelona in het heenduel ook een pak slaag van PSG (4-0), maar sloeg de Catalaanse club in eigen huis terug met een bizarre 6-1 zege. "De 6-1 van Barça? Daar denken we niet aan. We koesteren dit resultaat. Zondag gaan we weer aan Barcelona denken."

"We weten dat Barcelona er alles aan gaat doen, maar wij doen alles voor een goed resultaat", vervolgde Dybala. PSG kwam in Camp Nou voornamelijk om te verdedigen. Dat gaat Juventus niet doen, belooft Dybala. "We gaan niet voor de goal liggen. We moeten ook aanvallen. We krijgen zelf zeker ook kansen."