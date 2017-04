Damen staat sinds 2014 onder contract. De 26-jarige keeper raakte sindsdien tot twee keer toe zwaar geblesseerd aan een knie. Inmiddels is de doelman weer fit. "Ik heb twee jaar verloren, maar dat is helaas niet anders. Ik ga nu voor twee seizoenen met minimaal 34 wedstrijden. Daar heb ik heel veel zin in'', aldus Damen.

Bij Excelsior staat Feyenoord-huurling Warner Hahn sinds januari onder de lat. De Rotterdammers staan, met nog vier wedstrijden te gaan, op de veertiende plaats in de eredivisie.