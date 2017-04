Nieuwe tegenslag voor Cavendish

Bij de sprinter van Dimension Data is bij bloedonderzoek het Epstein Barr-virus geconstateerd, dat onder meer de ziekte van Pfeiffer kan veroorzaken. Cavendish stond al aan de kant vanwege een enkelblessure, maar moet nu voor een langere periode rust nemen. De ploeg noemt de Tour de France het eerstvolgende doel van de renner.

Cavendish won dit jaar een rit in de Ronde van Abu Dhabi, maar nam sinds Milaan-Sanremo al niet meer aan wedstrijden deel. "Mark voelde zich bij trainingen al zonder aanwijsbare redenen moe. Uit bloedonderzoek is gebleken dat hij dit virus onder de leden heeft. Helaas bestaat er geen effectieve behandeling, alleen rust is nu noodzakelijk'', meldde teamarts Jarrad Van Zuydam, die geen termijn kon aangeven waarbinnen Cavendish weer kan koersen. "We rekenen erop dat er de komende weken verbetering optreedt.''