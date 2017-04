De ontmoeting tussen Nieuw-Zeeland en Nederland was een herhaling van de WK-finale van vorig jaar. Ook in Londen waren de Nieuw-Zeelandse baanwielrenners destijds te sterk.

Nils van 't Hoenderdaal, Lavreysen en Büchli stuntten eerder op woensdag door in de eerste ronde olympisch kampioen Groot-Brittannië te verslaan. In de kwalificaties hadden Van 't Hoenderdaal, Hoogland en Theo Bos de zesde tijd gerealiseerd. Dat trio kwam vorig jaar op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in actie en eindigde toen als zesde.

Het brons ging woensdag naar Frankrijk, dat Polen voorbleef (43,536 om 43,698).

Bij de vrouwen slaagden Laurine van Riessen en Kyra Lamberink er woensdag niet in om de strijd om de medailles te bereiken. Het Nederlandse koppel verloor in de eerste ronde van titelverdediger Rusland: 32,456 tegen 33,580. Van Riessen en Lamberink waren een fractie sneller dan in de kwalificaties, toen Lamberink en Shanne Braspennincx tot 33,582 kwamen.

Nederland belandde op de zesde plaats. De wereldtitel ging net als vorig jaar naar Rusland. Australië moest zich met zilver tevreden stellen. Duitsland verzekerde zich van het brons door China te verslaan.