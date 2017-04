Meerdere voertuigen van de politie begeleidden de beide selecties, die ruim een uur voor het duel in het Signal Iduna Park arriveerden. Rond het stadion werd de bewaking verder opgevoerd.

De Duitse spelers werden daar luid toegejuicht.

Rond het stadion waren uren voor aanvang al duizenden fans aanwezig, van beide supportersgroepen. De inzet van politie was massaal en de controles intens. De politie had de fans opgeroepen op tijd te komen. De sfeer was desondanks ontspannen. Veel Duitse fans hadden de afgelopen nacht onderdak verleend aan supporters uit Frankrijk, die voor de nacht na de (aanvankelijk geplande) wedstrijd geen hotel meer hadden.

Volgens de Duitse voetbalbond (DFB) is het laten doorgaan van de kwartfinale niet riskant. „Een voetbalstadion is waarschijnlijk een van de veiligste plekken in Duitsland”, verklaarde Hendrik Grosse Lefert, veiligheidsexpert van de bond. „De maatregelen die we al tijden treffen zijn zeer adequaat en worden waar nodig voortdurend aangepast. De garantie dat er niets kan misgaan kan echter nergens ter wereld worden gegeven.”

