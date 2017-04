Boos NEC breekt met adviseur Hoekman

Hoekman hekelde in Voetbal International de rol van makelaarsbureau Futuralis bij NEC. Ook meldde huj dat hij zich niet herkent in de huidige selectie en liet hij zich kritisch uit over trainer Peter Hyballa. „Jammer dat hij door zijn gedrag langs de lijn een karikatuur geworden is”, zei Hoekman. „Het vele wisselen van spelers en systemen is het vertrouwen niet ten goede gekomen. Ik kan me voorstellen dat je dan als club maatregelen neemt, al is het erg kort voor het einde van het seizoen.”

Hoekman snapt ook niet waarom Hyballa zijn technische staf niet tijdelijk wil uitbreiden met een ervaren trainer. „Peter is een talentvolle, bevlogen en rebelse trainer. Enige sturing heeft hij op dit niveau zeker nodig, anders vliegt hij letterlijk en figuurlijk alle kanten op. Hij moet zich kwetsbaarder durven opstellen, dat is juist zijn kracht.”

’Uitspraken schaden algemeen belang’

„Al meerdere keren heeft Hoekman, zonder de club daarin te kennen of mee te nemen, uitspraken gedaan die ons inziens het algemeen belang van de club schaden”, laat NEC weten. „Dat was ook het geval bij het interview in Voetbal International. Daarnaast vindt NEC het gekozen moment van dit interview onacceptabel en werd ook dat niet met de club afgestemd.”

„NEC bevindt zich in een moeilijke fase, waarbij er door iedereen hard wordt gewerkt om lijfsbehoud in de Eredivisie te bewerkstelligen en waarin het noodzakelijk is om bij elkaar te blijven en elkaar te steunen", stelt de club. „Daar passen de handelingen van Hoekman niet in. De club kiest ervoor om geen advies meer in te winnen bij Hoekman en beraadt zich over het vervolg.”