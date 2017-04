De Koninklijke begon aardig in München en kreeg de eerste mogelijkheden van de wedstrijd. Na zestien minuten kreeg Ronaldo een aardige kans. De Portugees mocht aanleggen voor een vrije trap vanuit kansrijke positie, maar hij schoot de bal hoog over het doel van Manuel Neuer. Twee minuten later kopte Karim Benzema op de lat na een voorzet van Toni Kroos.

Bayern had in het vervolg van de eerste helft een overwicht. Na 25 minuten kwamen de Duitsers op voorsprong. Arturo Vidal kopte hard raak na een corner, die via doelman Keylor Navas voor zijn voeten belandde: 1-0. Op slag van rust kreeg de Chileen dé kans om de marge te verdubbelen. Een schot van Franck Ribéry werd geblokt door Dani Carvajal. De verdediger leek de bal op zijn borst te krijgen, maar arbiter Nicola Rizzoli zag er een handsbal in. Vidal benutte de daaropvolgende strafschop echter niet. Hij schoot hoog over.

Magische mijlpaal Ronaldo

Real sloeg direct na rust wél toe. De tot dan toe weinig zichtbare Ronaldo volleyde op aangeven van Carvajal de bal in één keer vanuit de lucht achter Neuer. Bayern maakte in de daaropvolgende fase geen beste indruk en kwam voor een moeilijkere opdracht te staan toen Javier Martínez van het veld werd gestuurd. De Spanjaard kreeg in enkele minuten twee gele kaarten, waarvan de laatste vanwege een overtreding op Ronaldo.

De overtalsituatie was voor Real aanleiding om volop op jacht te gaan naar een overwinning. Benzema kreeg een goede mogelijkheid, maar hij vond opnieuw Neuer op zijn weg. Ook Ronaldo wist de uitstekend keepende Duitser niet te passeren. De Portugees was dertien minuten voor het eindsignaal wel trefzeker. Hij scoorde op aangeven van Marco Asensio. Daarbij ging Neuer niet vrijuit; de bal werd door zijn benen getikt.

Ronaldo, die al sinds eind september niet meer had gescoord in de Champions League, bereikte daarmee de magische grens van 100 doelpunten in Europese clubcompetities. Dat is een mijlpaal die tot dusver door nog geen enkele speler werd bereikt. Marcelo had in de tachtigste minuut de derde treffer van Real op zijn schoen, maar zijn dropkick ging net naast. In de blessuretijd werd een treffer van Sergio Ramos nog terecht afgekeurd vanwege buitenspel.