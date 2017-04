Ronaldo eerste speler in ’Europese club van 100’

Ronaldo maakte 97 doelpunten in het hoofdtoernooi van de Champions League. Hij scoorde daarnaast één keer in een kwalificatiewedstrijd voor het grootste clubtoernooi van Europa en twee keer in de Europese Super Cup.

De andere nog actieve speler in de top tien van topscorers aller tijden in Europese clubcompetities is FC Barcelona-aanvaller Lionel Messi. De Argentijn staat tweede. Hij maakte tot dusver 97 ’Europese’ treffers. De enige Nederlander in de top tien is Ruud van Nistelrooij. Hij bezet de zesde plaats met 62 doelpunten.

De top tien van topscorers aller tijden in Europese clubcompetities: 1. Cristiano Ronaldo 100 (142 wedstrijden) 2. Lionel Messi 97 (117) 3. Raúl 77 (161) 4. Filippo Inzaghi 70 (114) 5. Andriy Shevchenko 67 (143) 6. Gerd Müller 62 (71) 6. Ruud van Nistelrooij 62 (92) 8. Henrik Larsson 59 (108) 8. Thierry Henry 59 (140) 10. Eusébio 57 (75)