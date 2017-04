Robben miste overtuiging bij Bayern München

„We speelden iets te veel om geen fouten te maken”, aldus Robben voor de camera van Veronica. „Nog agressiever naar voren, meer beweging, meer overtuiging, dat ontbrak. De laatste 10, 15 procent ontbrak. En dat kan niet tegen Madrid.”

„We waren de eerste helft de betere ploeg, je maakt goed de 1-0”, keek de international terug. „We kregen een paar kansjes en één grote, met die penalty.” Die werd gemist door Arturo Vidal. „Anders ga je met 2-0 de rust in, dan sta je er heel anders voor.”

'We geven ons niet gewonnen'

Na rust boog Cristiano Ronaldo de wedstrijd om door twee keer te scoren. „Maar de mogelijkheden lagen er wel”, vond Robben. We hadden overtuigender moeten spelen. Vervolgens krijg je een rode kaart tegen een ploeg die dat heel goed kan uitspelen. Dan mag je nog van geluk spelen, Manuel (Neuer, red.) houdt er nog een aantal heel goed uit.”

Bayern staat nu voor een moeilijke opgave. De Duitsers moeten in Bernabéu winnen om de halve finale te kunnen bereiken. „Het wordt zeker lastig. Maar we geven ons niet gewonnen. We beginnen in elk geval weer met elf. Als het scenario weer is dat je als eerste een doelpunt maakt, is het zeker nog mogelijk.”