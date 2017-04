,,Ons is ook nooit iets gevraagd. We werden op de hoogte gebracht middels een sms. De beslissing is volledig genomen door de UEFA", aldus Tuchel. ,,De UEFA heeft het incident behandeld alsof er een blik bier naar de bus is gegooid."

De UEFA liet dinsdagavond juist weten dat het beide teams had geraadpleegd over de nieuwe speeldatum.

Tuchel liet voor de wedstrijd al weten liever wat meer tijd te hebben gehad. ,,Het is heel moeilijk om in een dag tijd te verwerken wat er is gebeurd."